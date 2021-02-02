"Интер" – "Ювентус": прогноз комментатора на суперматч Кубка Италии

Сегодня в Кубке Италии сойдутся апеннинские гранды "Интер" и "Ювентус". Первый поединок полуфинала пройдет в Милане на "Джузеппе Меацца". Начало принципиального сражения – в 21:45. "Интер" – "Ювентус" онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видеоповторами встречи.

Главное итальянское дерби в рамках полуфинала Копа Италия. У "Интера" семь трофеев, последний из которых был добыт десять лет назад, у "Ювентуса" – 13, а последний – в сезоне-2017/2018.

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"Нерадзури" не проигрывают шесть матчей кряду. На предыдущих стадиях они не без труда прошли "Фиорентину" (2:1 в овертаймах) и "Милан" (2:1). В Дерби делла Мадоннина Лукаку получил красную за стычку с Ибрагимовичем, из-за чего не сыграет с туринцами. И это весомая потеря.

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

Накануне команда Конте разгромила "Беневенто" (4:0), но не показала мощного футбола и уже несколько матчей выглядит весьма уставшей. Травмирован Д`Амброзио.

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"Ювентус" после поражения от "Интера" в чемпионате две недели назад (0:2), выиграл четыре матча подряд без пропущенных голов. В лазарете – только Пауло Дибала. В Кубке туринцы одолели "Дженоа" (3:2 в овертаймах) и "СПАЛ" (4:0).

Криштиану Роналду и Андреа Пирло / Фото: Reuters

Учитывая, что эта стадия состоит из двух матчей, а обе команды имеют весьма насыщенный календарь с сильными соперниками, очевидно, что играть они будут осторожно. И это отобразится на результативности. Голов в обоих таймах не будет, ожидаем ТМ 2,5. Не исключаю итоговою ничью на "Джузеппе Меацца".

Смотрите, как "Ювентус" играл в последнем туре чемпионата Италии