"Интернет не будет прежним": боец UFC поражен откровенными фото

Американская девушка-боец смешанных единоборств Валери Лореда снова опубликовала откровенное фото в социальных сетях.
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Лореда снялась в бикини и сапогах. Она выложила в Instagram галерею из двух откровенных снимков.
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На публикацию обратил внимание американец Тайрон Вудли, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). "Интернет после такого не будет прежним", – выразил Вудли.
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