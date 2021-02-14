Интим на диване: красотка из UFC с голой грудью прислонилась к бедрам своего мужа

Самая популярная девушка в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант в День Валентина поделилась со своими фолловерами очередным откровенным снимком. 26-летняя американка по прозвищу "12-й калибр" на диване с голой грудью прислонилась к бедрам своего мужа – бойца ММА Остина Вандерфорда.
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"А как вы отмечаете День влюбленных?" – поинтересовалась у своих поклонников в Instagram Пейдж
Напомним, что неделю назад красотка из UFC Пейдж Ванзант с поражения дебютировала в кулачных боях, уступив по очкам своей соотечественнице Бритен Харт.
Смотрите, как избивали друг друга Бритен Харт и Пейдж Ванзант
Однако уже спустя несколько дней после избиения Пейдж Ванзант похвасталась шикарной формой, опубликовав фото в купальнике на пляже. Красотка!
Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимкам на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.
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