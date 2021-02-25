"Ищи себе другую работу!" Тренер "Аталанты" наехал на арбитра после поражения от "Реала"

По мнению Гасперини, его команда не заслуживала удаления, а немец-юрист не имел права судить эту игру

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" в Бергамо, который итальянский клуб проиграл 0:1. Поводом стало решение немецкого арбитра, юриста Тобиаса Штилера, удалить уже на 17-й минуте футболиста хозяев Ремо Фройлера за фол последней надежды на Ферлане Менди.

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были улажены. Теперь у нас есть искушение устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта. Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в Серии А, и если я скажу что-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в эту игру. Если они не видят разницы, то им следует найти другую работу. Они должны заставить людей, которые играли в футбол, обслуживать матчи. У судей теперь тоже есть видеоповторы, у них есть все необходимое, чтобы судить, и все же даже с повторами они ошибаются", – приводит слова возмущенного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини Football Italia

Видео удаления игрока "Аталанты"

Напомним, единственный мяч от "Реала" "Аталанта" пропустила в конце основного времени спустя полминуты после выхода на замену своего украинского легионера Руслана Малиновского.

Ответная игра 1/8 финала ЛЧ в этой паре состоится 16 марта в Мадриде.

Обзор матча "Аталанта" – "Реал" (0:1)