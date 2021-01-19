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Итальянская модель разделась после победы "Лацио" в дерби: на ней осталась лишь маска

19 января, 09:39

Александр Трикиша

Анна показала откровенные фото в цветах римского клуба

Итальянская актриса и модель Анна Фальки порадовала своих поклонников пикантным фото в честь победы любимого клуба "Лацио" над "Ромой" в римском дерби. По такому случаю девушка разместила на своей странице в Instagram обнаженное фото, на котором на девушке только маска в цветах "бело-голубых".

Анна давно поддерживает "Лацио" и регулярно выкладывает пикантные фото с символикой римского клуба.

"Лацио" разгромило принципиального соперника со счетом 3:0 благодаря голам Чиро Иммобиле и дублю Луиса Альберто. После 18 туров "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, "Рома" идет на четвертом.

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Источник: Сегодня|Спорт

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