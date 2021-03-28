Версія українською
$ 27,97
33,03

Итальянская телеведущая любит раздеваться догола. Это отголоски модельной карьеры

28 марта, 23:04

Александр Трикиша

Сьемки в Playboy не проходят даром

Итальянская модель Инес Троккья заработала любовь мужской аудитории не только откровенными сьемками в таких известных изданиях как Playboy, GQ, ForMen, FHM, но и благодаря работе телеведущей на спортивных каналах Sportitalia, TikiTaka и Italia 1.

При этом, сама красавица не безразлична к игре миллионов – Инес поддерживает миланский "Интер", хотя сама родом из Неаполя.

Яркие фото Инес Троккьи в Instagram:

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Пока муж в сборной: супруга украинского футболиста поделилась фото в купальнике Видно и грудь, и трусы. Что за платье на Ирине Морозюк? Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл "Сама сексуальность": горячая дочь футболиста поразила бикини к лету
ведущая модель девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним