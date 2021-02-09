"Из меня делают конченого алкоголика": Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса"

Ну вот, наконец, и появилась исповедь нападающего Евгения Селезнева после отчисления из "Колоса", откуда, как сообщалось ранее, бывшего форварда сборной Украины выгнали за нарушение режима. Якобы он пьяным явился на игру своего сельского клуба в Турции. 35-летний футболист все это опровергает, утверждая, что из него "делают конченого алкоголика".

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"Я сам не понял эту ситуацию. Если рассказать о событиях этого дня, то утром была тренировка. Я вышел на нее, позанимался в полностью нормальном состоянии. Все меня видели. На протяжении долгого времени у меня болел ахилл. В этот день я прыгал через барьеры и почувствовал, что он очень сильно воспалился. Поговорил с доктором и решил закрыть глаза и выпить таблетки. Я до этого ни одного дня не пропустил, хотя доктора говорили сделать паузу. Эти сборы для меня были очень важны. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов. Привел себя в такую форму, как никогда"

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

"Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским "Рухом". Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил "нет", попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор "Колоса") и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой"

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"Купили – уезжаю. По какой причине – никто не понимает. Через три минуты Бурбас пишет, что меня отчислили за нарушение режима. Я еще находился в раздевалке, меня никто не видел. По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться: в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видели много людей"

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Звоним доктору, он говорит, что не слышал у меня перегара, что я был вполне адекватным, что у меня болел ахилл. Я попросил, чтобы независимые люди позвонили. Сказал Владимиру Езерскому, чтобы тот позвонил Юрию Беньо и просто для себя узнал. Он ответил: "Я ему звонил, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным". Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет. Сказали, что будут видео смотреть – пожалуйста"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"И тут в Украине начинается на меня выливаться грязь, что якобы я сидел с Андреем Ворониным, выпил с ним и пришел пьяным на матч. Давайте подумаем логично. Утром на тренировке я был нормальным, а между ею и контрольной встречей было три часа. То есть это надо было пойти на обед, а потом брать и глушить водку, не останавливаясь. Это же сколько надо было выпить, чтобы я был неадекватным. Неадекватность в чем проявляется? Кто знает меня, я своеобразный человек. Я могу выпить, я не ангел, но после матча. В выходной это можно сделать, я же не отрицаю. Просто не понимаю, как можно напиться до игры. Зачем это вообще делать? То есть утром на тренировке ты нормальный, а потом перед игрой идешь и хлебаешь алкоголь? Какой смысл? Я не такой человек"

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Насчет неадекватности. Мы играли с "Наполи" на выезде (когда Селезнев выступал еще за "Днепр"), команда выходит на разминку, а я иду последним в наушниках и танцую сам себе. Мне жена говорит: "Ты видел себя со стороны? У тебя с головой проблемы?". А я так настраиваюсь на матчи, я не робот. Я выхожу не на работу, а получать удовольствие. Неадекватность можно по-разному интерпретировать"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"Хочу развеять грязь, которая на меня выливается. До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину и сказал, чтобы он обратил на меня внимание, когда мне растирали ахиллы, что я неадекватный. Все сборы я работал, привел себя в порядок, лупашил на тренировках и привел себя в сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костышиным – он тренер, а я футболист. У меня даже не было времени с кем-то ругаться, потому что в девять подъем. Потом индивидуальное занятие в зале и командная тренировка"

Луческу и Селезнев / Фото: Championat.ru

"Я находил общий язык с Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами сборной и не был алкоголиком. А сейчас из меня в один момент пытаются сделать конченого алкоголика. Я не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, кто-то Костышину капает в уши. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент. Сейчас мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды, забрать у меня футбол"

Евгений Селезнев / Фото: Сегодня|Спорт

"В клубе сначала говорили, что я был выпившим. Я говорю: "Поехали сдадим кровь". Потом уже говорили, что я был не выпившим, а неадекватным. Говорю, давайте сдадим анализы. А они – мне: "Оно нам не надо". Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь. В клубе говорят, что не они выливали эту грязь. Откуда тогда взялось это все?"

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Мы действительно сидели с Ворониным, но это была разница в два-три дня. Виделись и с другими людьми, это известные футболисты, которые играли в европейских чемпионатах. Фамилии называть не буду, не буду выносить сор из избы. Мы действительно собрались за 3 дня до игры. Я предупредил, что поеду и посижу с людьми. На следующий день у нас было восстановление, тренировки не было. Это нормально. Я имею право встретиться со своими друзьями, с которыми играл в сборной. Мы культурно посидели"

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

"Из меня сейчас сделали негативного человека и никто не дает опровержение. Где доказательства? Я же не мальчик с улицы. Алкоголик достиг бы того, чего достиг я? Думаю, нет. Клуб хочет разорвать со мной контракт, но я не понимаю на основании чего"

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Один из представителей клуба позвонил в нетрезвом состоянии и сказал: "Привет Воронину, а тебе – пока. У нас есть предположение, что ты выпивший". И бросил трубку. А через минуту звонит опять и говорит, что я неадекватный. Ты вообще думаешь, что ты и кому говоришь? Он отвечает: "Я тебе говорил, что ты неадекватный?". Да ты же мне это две секунды назад сказал. Ты выпивший, зачем ты мне звонишь. Если ты хочешь разорвать со мной контракт, то это делается по-другому"

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Поднимайте видео из гостиницы, счета из номера – я никуда не выходил. Я приму любое доказательство, только скажите, в чем я виноват. Но я полностью чист. Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я хочу понять, кому я невыгоден, кто это все делает. Я не говорю, что я царь и бог, что король футбола, но таким образом с таким футболистом так не поступают. Сейчас все команды сформированы, а я выставлен в плохом свете", – рассказал в интервью каналу "Бомбардир" Евгений Селезнев

Селезнев и Милевский / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что после скандала в "Колосе" Селезнев хотел к Милевскому, но "Минай" отказал опальному форварду.

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