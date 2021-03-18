Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербом

Хетик Цаболов уверен, что переход под новый флаг поспособствует его карьерным успехам

Чемпион мира-2014 по вольной борьбе россиянин Хетик Цаболов отныне будет выступать за сборную Сербии. 29-летний спортсмен, соревнующийся в весовой категории до 74 кг, получил паспорт этой балканской страны.

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"Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять "мир" и Олимпийские игры!" – написал у себя в Instagram осетин Хетик Цаболов

При этом болельщики провожают его комментариями: "Беги, пока тебя в РФ не подсадили на допинг".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России, переговоры о переходе Цаболова под сербский флаг продолжались два года. Теперь в этом вопросе поставлена точка.

Отметим, что Хетик является не только чемпионом мира-2014, но и серебряным призером мирового первенства-2017, двукратным серебряным призером Кубка мира и двукратным чемпионом России.

Ранее Россия потеряла победителя Европейских игр 2019 года в Минске, борца греко-римского стиля Заура Кабалоева. Талантливый спортсмен сменил российское гражданство на итальянское.