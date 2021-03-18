Версія українською
$ 27,7
32,99

Из России бегут звездные борцы: чемпион мира из Осетии стал сербом

18 марта, 14:03

Олег Люлька

Хетик Цаболов уверен, что переход под новый флаг поспособствует его карьерным успехам

Чемпион мира-2014 по вольной борьбе россиянин Хетик Цаболов отныне будет выступать за сборную Сербии. 29-летний спортсмен, соревнующийся в весовой категории до 74 кг, получил паспорт этой балканской страны.

Читайте также: Расплата за "Единую Россию": Третьяк ушел из Международной федерации хоккея – иначе выперли бы

"Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять "мир" и Олимпийские игры!" – написал у себя в Instagram осетин Хетик Цаболов

При этом болельщики провожают его комментариями: "Беги, пока тебя в РФ не подсадили на допинг".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России, переговоры о переходе Цаболова под сербский флаг продолжались два года. Теперь в этом вопросе поставлена точка.

Отметим, что Хетик является не только чемпионом мира-2014, но и серебряным призером мирового первенства-2017, двукратным серебряным призером Кубка мира и двукратным чемпионом России.

Ранее Россия потеряла победителя Европейских игр 2019 года в Минске, борца греко-римского стиля Заура Кабалоева. Талантливый спортсмен сменил российское гражданство на итальянское.

Новости на эту же тему:

Зеленский потребовал от Шмыгаля остановить импорт тока из Беларуси и России Верните Крым Украине! "Большая семерка" выступила с требованием к России Кравчук: У России большие проблемы с водой – она может напасть из Крыма В России детсад обнесли колючей проволокой (фото)
Россия Сербия гражданство паспорт спортсмен Олимпиада-2020 вольная борьба

Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три