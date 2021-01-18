Из украинского села ушел в Россию: форвард "Колоса" сменил клуб

Футбольный клуб "Крылья Советов" из Самары сообщил о трансфере в межсезонье. В команду перешел 26-летний исландский форвард Арни Вильхамссон. Мы писали, что Вильхамссон встречается с красавицей-финалисткой Лиги чемпионов.

Минувший сезон Вильхамссон провел в составе украинского "Колоса" из Ковалевки. Всего за "Колос" Арни сыграл 15 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

После 13 туров "Колос" в Премьер-лиге идет на шестом месте – 18 очков. А "Крылья Советов" лишь борются за попадание в РПЛ. Команда занимает второе место во втором по силе дивизионе.

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Кстати, до "Колоса" Арни Вильхамссон уже выступал в Украине. Исландец играл за одесский "Черноморец", где провел 14 матчей и забил 7 мячей. Также на его счету есть один поединок в составе сборной Исландии.

Смотрите, как Арни Вильхамссон забивал в чемпионате Украины: