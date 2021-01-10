Из-за COVID-19 изолируют целые команды на Кубке мира по биатлону

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжается распространение коронавируса. Ранее тесты шокировали Россию и Норвегию. А теперь пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила о наличии положительных результатов в составе еще трех стран. Но больше всех досталось сборной Болгарии.

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"IBU провел дополнительные ПЦР-тесты: шесть членов сборной Болгарии и по одному представителю команды Чехии и Японии оказались заражены COVID-19. Больные из команд Японии и Чехии и люди, тесно контактировавшие с ними, были немедленно изолированы. Что касается сборной Болгарии, то она была помещена на карантин в полном составе", — сообщает IBU в Twitter.

Биатлонный стадион в Оберхофе / Фото: IBU

Сообщается, что среди зараженных в командах Болгарии и Чехии есть и спортсмены. Раньше положительным оказался тест начальника сервис-бригады Норвегии Тобиаса Даль Фенре. Специалист и еще три члена сборной, контактировавшие с ним, ушли на самоизоляцию.

Напомним, что на старте нынешнего Кубка мира в командах было обнаружено более 15 случаев заражения коронавирусом. Первых больных нашли в сборных России, Латвии, Молдовы. А после новогодней паузы появились новые случаи.

Напомним, что пятый этап Кубка мира в Германии сегодня закрывается смешанными эстафетами, но шестой откроется уже в среду – 13 января. Причем пройдет он также в Оберхофе.

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