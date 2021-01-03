Из-за украинца российский олигарх готовится уволить тренера "Челси"

Поражение "Челси" от "Манчестер Сити" украинца Зинченко 1:3 в воскресном матче чемпионата Англии может привести к отставке главного тренера лондонской команды Фрэнка Лэмпарда.
Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, результат последнего матча заставил хозяина "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича всерьез рассмотреть вариант с увольнением английского специалиста. В последних шести поединках "синие" потерпели четыре поражения, добыли одну ничью и всего один матч выиграли. Если результаты не улучшатся, Лэмпард может быть отправлен в отставку.
Помимо результатов команды, российского владельца "Челси" беспокоит форма двух немецких новичков – Тимо Вернера и Кая Хаверца, на трансферы которых прошлым летом было потрачено 150 миллионов евро.
Вернер в нынешнем сезоне АПЛ забил всего 4 мяча в 17 поединках, а Хаверц и вовсе потерял место в стартовом составе лондонцев.
По слухам, новым тренером "Челси" может стать Томас Тухель – недавно немца уволили из "ПСЖ", назначив вместо него Маурисио Почеттино.
Напомним, что воскресный поединок с "Челси" стал первым полным матчем нынешней АПЛ для Александра Зинченко, который в этой игре отметился предголевым пасом за "МанСити".
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