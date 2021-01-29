Избивал кувалдой и размахивал "блином": сумасшедшая разминка Усика (видео)

Бывший абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик, который в октябре провел второй поединок в супертяжелом дивизионе, даже в перерыве между боями не дает себе расслабиться. Боксер много тренируется, а для разминки тягает штангу с одним блином. Хотя ранее бывший чемпион из США заявил, что "мастерство Усика для мелких парней".

"Разминка Усика перед тренировкой", – подписано видео Александра в зале для кроссфита.

А ранее Александр показал, как пытается уничтожить кувалдой шину.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

Ранее стало известно, что компенсация Усика за отсрочку боя с Джошуа выросла вдвое. Александр за временный отказ от поединка с британцем может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн, а в два раза больше.

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Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

Смотрите, как Усик поздравил с Рождеством

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram