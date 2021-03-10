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Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

10 марта, 12:36

Андрей Трофимов

Джоэлю Лиону посоветовали "укреплять дружбу между народами, а не наоборот"

В МИД Украины отреагировали на заявление посла Израиля, осудившего переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Тогда как дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – написал у себя в Twitter спикер украинского МИД Олег Николенко

Ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил следующее: "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения".

/ Фото: Wikipedia

Отметим, что стадион в Тернополе 12 мая должен принять финал Кубка Украины по футболу.

Видео: Сегодня

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Израиль стадион Тернополь МИД Украины Роман Шухевич

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