Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

В МИД Украины отреагировали на заявление посла Израиля, осудившего переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.
"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Тогда как дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – написал у себя в Twitter спикер украинского МИД Олег Николенко
Ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил следующее: "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения".
Отметим, что стадион в Тернополе 12 мая должен принять финал Кубка Украины по футболу.
Новости на эту же тему:Посол Израиля осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича Сборной Украины нужно больше фанатов! УАФ просит УЕФА заполнить стадионы на 50% "Мариуполь" не сможет сыграть дома в чемпионате Украины, а "Минай" остается в Ужгороде Украина начнет отбор на ЧМ-2022 на стадионе, где пропустила семь мячей