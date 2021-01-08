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Известный теннисист завел роман с акробаткой. Она такое вытворяет!

8 января, 20:03

Александр Трикиша

Доминик Тим и Лили-Пол объявили об отношениях в социальных сетях

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим завел роман с 22-летней актрисой цирка и танцовщицей Лили-Полой Ронкалли. Об отношениях теннисист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото в "сторис".

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Девушка с невероятными акробатическими способностями выступает в немецком цирке, а недавно выиграла танцевальное шоу. Благодаря свей растяжке девушка творит на сцене удивительные вещи!

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девушка акробатка теннисист Доминик Тим WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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