К приезду героя Динамо из Александрии его возлюбленная сделала новую прическу

Пока лидер сборной Люксембурга Жерсон Родригес забивал победный и, возможно, чемпионский мяч Динамо в поединке с Александрией 2:1, его возлюбленная теннисистка Ольга Янчук решила слегка изменить свой имидж.

Блондинка, в конце ноября родившая динамовцу Родригесу сына Жерсона Джуниора, сделала себе прическу-"пальмочку".

Надо сказать, эта прическа отлично сочетается с черным боди, в котором Ольга предстала перед своими фолловерами.

"Дай мне это!" – подписала теннисистка снимок, судя по записи в Instagram, сделанный в апартаментах на Печерске

Добавим, что для Жерсона Родригеса воскресный гол в ворота Александрии стал уже третьим кряду. До этого он отличился в матчах за Люксембург против Португалии (1:3) и Ирландии (1:0).

Смотрите, как Родригес забивал Александрии, Португалии и Ирландии

Напомним, за шесть туров до финиша УПЛ Динамо Жерсона Родригеса опережает Шахтер на семь очков. Через тур, 17 апреля, нас ждет битва грандов – Шахтер против Динамо.

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