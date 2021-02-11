"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с Милевским

После купания в киевской проруби бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев отправился отогреваться в теплые края, покрывая загаром свою недавно наголо обритую голову.
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Подписчики, с которыми Александр поделился в Instagram своим фото у моря, обратили внимание, что 36-летний Алиев продолжает активно набирать массу. Экс-игрок сборной Украины может похвастаться настоящим "пивным" животом. Вот комментарии его фолловеров:
- "В натуре ты арбуз отъел".
- "Винни-Пух".
- "Ого ты раскабанел!"
- "Кабанейро".
- "На Леоненко похож".
- "Ох и бочка!"
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Понятно, что с таким весом Александру было бы нереально выступать на профессиональном уровне. А ведь буквально недавно появилась информация, что Алиев и Милевский могут воссоединиться в "Минае".
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