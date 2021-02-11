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"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с Милевским

11 февраля, 14:22

Олег Люлька

Экс-динамовец продолжает набирать... Только не форму, а массу

После купания в киевской проруби бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев отправился отогреваться в теплые края, покрывая загаром свою недавно наголо обритую голову.

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Подписчики, с которыми Александр поделился в Instagram своим фото у моря, обратили внимание, что 36-летний Алиев продолжает активно набирать массу. Экс-игрок сборной Украины может похвастаться настоящим "пивным" животом. Вот комментарии его фолловеров:

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Понятно, что с таким весом Александру было бы нереально выступать на профессиональном уровне. А ведь буквально недавно появилась информация, что Алиев и Милевский могут воссоединиться в "Минае".

Смотрите, как Алиев и Милевский играли в футбол в СИЗО

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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футболист Александр Алиев лишний вес

Источник: Сегодня|Спорт

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