Версія українською
$ 28,19
34,02

Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышц

19 января, 11:54

Олег Люлька

"Киевский Роналду" Денис Попов остался за бортом первого матча киевлян в 2021 году

Чемпион мира среди молодежи Денис Попов, который перед началом сборов похвастался мускулами, как у Роналду, не смог сыграть в первом спарринге "Динамо" на сборе в ОАЭ против варшавской "Легии" из-за проблем с мышцами.

Об этом после матча, проигранного киевлянами 0:2, заявил ассистент главного тренера "Динамо" Эмилиан Карас.

"Дело в том, что Попов на утренней тренировке почувствовал, что его мышцы загружены – видно, накопилась усталость, и вместе с доктором было принято решение освободить его от игры и дать отдохнуть. Поэтому все 90 минут на этой позиции сыграл Забарный. Луческу хотел, чтобы все сыграли по 45 минут, но мы решили не рисковать Поповым и сняли его с игры", – цитирует Караса официальный сайт "Динамо"

Роналду и Попов / Фото: Instagram

Читайте также: Бутылка, чтобы успокоиться: что пьют футболисты "Динамо" после матча

Напомним, ранее фолловеры Дениса Попова активно обсуждали тему его телосложения, как у бодибилдера. "Такая мышечная масса не будет мешать в профессиональном футболе?" – задался вопросом один из подписчиков динамовца. На что другие поклонники футболиста отреагировали: "Центрбеку – вряд ли", "Роналду же не мешает".

Смотрите, как Попов принес "Динамо" победу над "Ференцварошем"

Новости на эту же тему:

Футболист Ефим Конопля рассказал об отношениях с бывшей девушкой Попова Бутылка, чтобы успокоиться: что пьют футболисты "Динамо" после матча "Зверь!" Защитник "Динамо" поразил мускулами, как у Роналду Футболист "Шахтера" носит на руках бывшую девушку игрока "Динамо". А ей вспоминают Попова
сборы Динамо Киев Денис Попов

Реклама

Новости партнеров

Під Маріуполем поліція застрелила директора ринку. Подробиці
Витренко жёстко ответил на критику за премию в 4 млн долларов
Украина шокирована: неизвестные факты о жизни Геннадия Кернеса