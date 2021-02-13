Кадр дня! Луческу лопатой расчищал поле от снега для матча "Динамо" – "Олимпик"

В уборке поля 75-летнему румыну помогал его ассистент Олег Гусев

75-летний Мирча Луческу взял в руки лопату, чтобы расчистить от снега поле стадиона имени Валерия Лобановского для матча "Динамо" – "Олимпик". Помогал румыну в уборке газона его ассистент Олег Гусев.

"Динамо" – "Олимпик": онлайн матча чемпионата Украины

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После такого примера со стороны наставника футболисты "Динамо" просто не имеют права играть спустя рукава.

Видео онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Олимпик"

Напомним, ранее матч первого в 2021 году тура УПЛ "Колос" – "Шахтер" был перенесен из-за вьюги. Команды должны были сыграть в субботу, 13 февраля, в Ковалевке. Но из-за непогоды матч состоится в воскресенье, 14 февраля, на стадионе "Динамо". Начало – в 14:00.