"Как бы это смешно ни звучало": Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, накануне признанный лучшим украинским легионером-2020, рассказал о первых неделях адаптации своего новоиспеченного одноклубника Виктора Коваленко. Напомним, по приезде в Италию Коваленко скосила та же болезнь, что и Неймара в "ПСЖ".

"Первое время я Вите, конечно, помогал. Но он очень самостоятельный парень, во многих случаях, где я мог ему помочь, он сам все решал. Он очень организованный. Это в плюс ему. Это очень важно, приезжая в другую страну, другой чемпионат, не замыкаться в себе, не стесняться. Он пытается разговаривать по-итальянски с ребятами, как бы это смешно ни звучало. Но он старается, это очень важно"

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский / Фото: Twitter

"Сейчас Витя проводит больше времени на кровати, чем в общении со мной. Его так нагрузили, потому что нужно выполнить определенный объем работы, чтобы быть с командой на одном уровне в плане кондиций. В "Аталанте" функциональная подготовка крайне важна"

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский в Бергамо / Фото: Instagram

"У него сейчас беговая работа, фитнес, дополнительно после тренировок дорабатывает. Он прошел небольшие сборы, но ему еще нужно немного времени. У него есть все, чтобы заиграть в "Аталанте" и показать себя с лучшей стороны", – поведал Руслан Малиновский во время онлайн-церемонии "Футбольные звезды Украины-2020"

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Отметим, что "Аталанта" не заявила Коваленко на Лигу чемпионов. А в национальных соревнованиях за бергамасков он пока еще не дебютировал.

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