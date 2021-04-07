Как Европа могла пасть так низко? Тренера выгнали за слова о гомосексуалистах и мигрантах

Берлинская Герта уволила тренера вратарей Жолта Петри за гомофобные высказывания и критику миграционной политики в Европе. Ранее звезду американского футбола выгнали из команды за гомофобию.

Сперва Петри осудил в интервью соотечественника из Лейпцига – венгерского голкипера Петера Гулачи, который выразил поддержку меньшинствам. "Не знаю, что заставляет его выступать за гомосексуалов, транссексуалов и других людей разных гендеров. Ему стоит сконцентрироваться на спорте, а не на социально-политических комментариях", – заявил Петри.

"Не понимаю, как Европа могла пасть так низко, – цитирует его слова Goal.com. – Миграционная политика – отражение морального падения. Европа – христианская часть света. Давайте жить национальными ценностями, которые мы усвоили за эти годы. Либералы создают скандал из любого мнения, которое отличается от их взглядов. А когда ты не поддерживаешь миграцию, потому что преступники наводнили континент, они обвинят тебя в расизме".

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Ответ Герты был молниеносным: "Разнообразие и толерантность – наши ценности, которые мы продвигаем. Слова Петри не соответствуют им. Поэтому мы благодарим его за работу и желаем всего наилучшего в будущем".

Петри закончил спортивную карьеру в 2004 году. Выступал за Гент, Фейеноорд, Айнтрахт и другие клубы. За сборную Венгрии провел 38 матчей. В частности, в 1992 году выходил на поле против Украины (2:1).