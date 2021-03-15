Версія українською
$ 27,73
33,08

Как грибы: уже три российских футболиста под подозрением в употреблении допинга

15 марта, 13:48

Александр Трикиша

Над Россией нависла нова угроза из-за махинаций с допингом

Сегодня стало известно, что российский футболист Владимир Обухов попался на допинге, а его положительный тест скрыли. Однако он оказался не единственным, кто употреблял запрещенные препараты. ФИФА возбудила дела против двух игроков и еще одной футболистки. Информацию уже подтвердили в РФС, сообщает sportbox.

Читайте также: Без Олимпиад и ЧМ-2022: чем аукнется России новое наказание за махинации с допингом

Реклама

Отмечается, что они не вызывались в национальные сборные команды. Как и в случае с Обуховым, положительные тесты подозреваемыми были сданы в 2013 году.

Как мы писали ранее, Московская лаборатория скрыла положительный тест Обухова и пыталась скрыть следы своего преступления. Это не первый случай, когда россияне проводят махинации с допингом. Однако в 2019 году они уже попались на подменах результатов тестирования и в результате были отстранены от международных соревнований до конца 2022 года.

Новости на эту же тему:

Ужасный фол в матче юниоров: за такое нужно пожизненно выгонять из футбола В России новый скандал: на допинге поймали футболиста, его пробу пытались скрыть "Жалею об одном": Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола
футболист допинг российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме