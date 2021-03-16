Как "лучший промоутер мира" проболтался о мегаконтракте и что ему будет

Вчера стало известно, что наконец-то Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя. Чемпионы мира в супертяжелом дивизионе по разным версиям сначала собираются биться летом, а затем в конце года. Информацию об этом распространил промоутер Энтони – Эдди Хирн. Правда, как оказалось, он нарушил джентльменское соглашение со стороной Тайсона Фьюри о неразглашении факта подписания контракта.

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен был в шоке от такого поведения коллеги и в эфире TalkSport признался о договоре между бойцами и возмутился поступком Хирна:

"Мы все подписали контракт с заметкой, что не будет никаких объявлений. Разглашать можно только в том случае, если мы решим сделать совместное заявление. И вот вчера Хирн выдал эту новость. Мы очень им недовольны, но случилось то, что случилось. Уже ничего не поделать".

Похоже, менеджеры Тайсона смирятся с тем, что Хирн выдал секрет, и не будут подавать на него в суд, чтобы не портить отношения накануне грандиозного поединка. Интересно, что в это же время лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес назвал Эдди лучшим промоутером планеты, поскольку тот выполняет все пожелания своих подопечных.

Недавно растолстевший Фьюри нырнул в ледяное море, но Джошуа его шутку не понял.

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