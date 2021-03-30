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Как молотом по голове: боксера жестко нокаутировали в Мексике

30 марта, 23:23

Любомир Луканюк

Рафаэль Росас победно вернулся после восьмилетней паузы

Восемь лет мексиканец Рафаэль Росас отдыхал от бокса, но на днях решил тряхнуть стариной и вернуться в ринг. В соперники выбрал себе "мешка" Алехандро Сильву.

Судите сами в полулегком весе у Росаса в послужном списке было 17 побед, 1 поражение и 2 ничьи. У Сильвы – 1 ничья и 17 поражений!

Чуда не произошло. Росас погасил Сильву мощным ударом. Бедняга едва поднялся с ринга.

Смотрите яркие нокауты:

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