Как погибали олимпийцы: пули террористов, солнечный удар и лишний жир

12 февраля 2010 года. С самого утра Ванкувер наполняется шумом, гамом, весельем. Тысячи болельщиков и спортсменов со всего мира приехали на зимние Олимпийские игры. Вечером пройдет красочная церемония открытия Олимпиады. И вдруг все почернело... Смерть...

Читайте также: Гонки на собачьих упряжках, лошади и балет: неизвестные Олимпийские игры

Во время тренировки погиб 21-летний саночник из Грузии Нодар Кумариташвили. На одном из наиболее крутых виражей сани Нодара перевернулись на скорости более 140 км в час. Спортсмен перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Все...

Представители оргкомитета Олимпиады-2010 заявили, что причиной гибели спортсмена стала ошибка, допущенная им самим.

Смерть Нодара Кумариташвили – не единственная в истории олимпийского движения. Вспомним другие...

Стокгольм-1912. Португалец Франсишку Лазару был одним из фаворитов марафонского забега. В день забега на улице была адская жара, свыше 30 градусов, и Лазару решил покрыть свою кожу жиром, чтобы избежать солнечных ожогов. Но покрытие нарушило естественную терморегуляцию организма и после тридцатого километра дистанции Франсишку потерял сознание. А через некоторое время умер от обезвоживания.

Смерть Лазару легла в основу романа "Фортепианное кладбище", который в 2006 году написал Жозе Луиш Пейшоту.

Лондон-1948. Чешская гимнастка Элишка Мисакова – единственная в истории Олимпийских игр, кто получил золотую медаль посмертно. Она умерла в тот день, когда сборная Чехословакии стала олимпийским чемпионом. На Игры в Британию Элишка прилетела вместе с командой. Но сразу же попала в больницу. У спортсменки диагностировали полиомиелит. Спасти 22-летнюю девушку не удалось. На церемонии награждения медаль Элишки получила ее сестра Милослава, которая также стала олимпийской чемпионкой.

Реклама

Рим-1960. Командная гонка на 100 километров стала для 23-летнего датского велосипедиста Кнуда Йенсена последней в жизни. В 40-градусную жару Кнуд за 20 км до финиша упал с велосипеда из-за солнечного удара и получил открытую черепно-мозговую травму. Она оказалась смертельной.

Инсбрук-1964. Белую Олимпиаду в Австрии омрачили две смерти. Они случились до открытия Игр, но уже на олимпийских трасах.

Сначала погиб 55-летний британский саночник польского происхождения Казимир Кай-Скшипески. Его сани вылетели за пределы желоба.

А затем на тренировке по скоростному спуску разбился 19-летний австралийский горнолыжник Росс Милн. Он вылетел с трассы и врезался в дерево.

Мюнхен-1972. 5 сентября произошла крупнейшая трагедия в истории олимпийского спорта. В результате нападения террористов палестинской организации "Черный сентябрь" погибли пять спортсменов сборной Израиля: тяжелоатлеты – Зеев Фридман, Йосеф Романо, Давид Бергер, борцы – Элиэзер Халфин, Марк Славин.

Альбервиль-1992. Соревнования по спуску на скорость были включены в демонстрационную программу Игр. Задача спортсмена – набрать максимальную скорость на определенном участке трассы. Во время тренировки погиб швейцарец Николя Бошате. На скорости 210 км/ч он врезался в снегоуборочную машину. Больше спид-скиинг не включали в программу Олимпиад.