Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона

7 марта 1876 года британский ученый Александр Белл получил патент на изобретение телефона. А уже через три дня Белл и его помощник Томас Ватсон успешно испытали телефонный аппарат.

Сегодня представить себе человека без телефона крайне сложно. Есть этот гаджет и у каждого спортсмена. Хотя иногда из-за него в спорте бывают разные нелепые ситуации.

И тут зазвонил телефон

В 2003 году на командном чемпионате Европы по шахматам сборная Украины играла против Швеции. И действующий чемпион мира украинец Руслан Пономарев стал первым шахматистом, к которому было применено новое правила ФИДЕ: дисквалификация за применение мобильных средств связи.

В первом туре в поединке против шведа Евгения Агреста у Пономарева зазвонил телефон. Руслан в этот день праздновал 20-летие и кто-то позвонил с поздравлением.

Рефери присудил Пономареву поражение.

Вот так находка

В сентябре 2014 года во время поединка Лиги Европы "Боруссия" М – "Вильярреал" футболисты вдруг на поле нашли мобильный. Отдали рефери, тот передал делегату матча, к которому уже спешил доктор испанской команды. Оказалось, врач потерял телефон, когда выходил на поле оказать помощь игроку "Вильярреала".

Звонок на поле

В январе 2015 года во матча Мемориала Макарова "Олимпик" (Донецк) – "Энергия" (Новая Каховка) произошел комичный случай. Игрок "Энергии" на поле достал из кармана телефон, переговорил по нему, спрятал в подштанниках и, как ни в чем не бывало, побежал за мячом.

Героем был Владимир Козленко. "Это было важно, касалось семьи. Лишь поэтому я ответил на звонок. Приношу извинения", – сказал нам тогда Козленко.

Селфи Императора

В январе 2015 года по ходу римского дерби нападающий "Ромы" Франческо Тотти необычным образом отпраздновал свой второй гол в ворота "Лацио". Забив мяч, Франческо взял мобильный телефон и сделал селфи на фоне фанатской трибуны.

Потеря на олимпийском подиуме

Первую медаль для Украины на Олимпиаде-2008 принес дзюдоист Роман Гонтюк. Наш спортсмен выиграл "бронзу". А уже в микс-зоне обнаружилось, что Роман потерял телефон.

"Взял с собой на награждение, положив в куртку. Наверное, выпал, когда руки поднимал", – растеряно говорил нам Роман. Потом выяснилось, что мобильный нашли и отнесли на рецепцию, где он ждал своего владельца.

Сюрприз из кармана

А два года назад на турнире по дзюдо в Баку схватка между португальцем Анри Эгутидзе и шведом Робином Пасеком закончилась уже на 11-й секунде. У Эгутидзе из кимоно выпал мобильный телефон. Судьи вынесли суровый вердикт: Эгутидзе нарушил правила, пронеся на татами посторонний предмет, и получил за это дисквалификацию.