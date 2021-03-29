Как расплатиться спортсменами в супермаркете. Мы знаем способ

Мы нашли звезд спорта, которые изображены на банкнотах

29 марта 1940 года Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок – тонкой металлической нитью в бумаге.

Сейчас в мире выпускаются миллиарды разных банкнот. На них можно увидеть все что угодно, от монархов и ученых до растений и животных. Есть среди них и спортсмены. Так что имея в кармане пару купюр с Бестом или Петросяном можно легко затариться в супермаркете или посидеть в пабе.

Кто из наших спортсменов достоин быть на банкнотах? Андрей Шевченко Сергей Бубка Валерий Лобановский Виталий Кличко Владимир Кличко Другой Никто

Бест – the best

Один из лучших футболистов в истории Джордж Бест изображен на 5 фунтах Северной Ирландии. Двукратный чемпион Англии и победитель Кубка чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед", обладатель "Золотого мяча" умер в 2005 году. А через год выпустили банкноту в его честь.

Золотой медведь

Один из лучших гольфистов в истории, звезда 60-70-х годов Джек Никлаус не раз попадал за свои достижения в Книгу рекордов Гиннесса. А потом попал на банкноту Шотландии номиналом 5 фунтов. На купюре аж два Джека, куча его трофеев и медведь в овале, прозвище Никлауса – Золотой медведь.

Летучий финн

Легкоатлет Пааво Нурми за свою скорость получил прозвище Летучий финн. Шутка ли – девять золотых олимпийских медалей! В беге на средние и дальние дистанции. В Финляндии Нурми увековечили на купюре достоинством 10 марок.

№1 в Эстонии

Лучшим эстонским спортсменом в истории прошлого века был назван легендарный шахматист Пауль Керес. Его изобразили на банкноте в 5 крон.

Реклама

Мистер баттерфляй

Спортсмен из Суринама Энтони Нести был введен в Зал славы плавания. Он олимпийский чемпион 1988 года на стометровке баттерфляем, победитель чемпионата мира. Нести изобразили на суринамской банкноте в 25 гульденов.

Золотое Фиджи

В Рио-2016 первое в истории олимпийское "золото" взяла сборная Фиджи. Успеха добились регбисты. Их тут же поместили на купюру в 7 местных долларов. Почему 7? Потому что они победили в регби-7. Купюра вышла оригинальной – вертикально-горизонтальной.

Лучший бомбардир

На банкноте в 5 руфий Мальдивских островов изображен лучший бомбардир в истории национальной сборной Али Ашфак. Правда, по религиозным соображениям, его лицо скрыто.

Триумфальная семерка

Сборная Самоа по регби-7 попала на банкноту номиналом 10 тал после своего триумфа на турнире Мировой серии 2007 года.

Железный Тигран

В 2018 году Армения порадовала шахматной купюрой. На банкноте в 2000 драм изображен Тиграно Петросян – 9-й чемпион мира с 1963 по 1969. За свое искусство защиты был прозван Железным Тиграном.

Фунт одного района

Брикстонский фунт находится в обращении всего в одном районе Лондона. Местные энтузиасты выпустили банкноты осенью 2009 года, чтобы поддержать экономику после мирового финансового кризиса. Власти их поддержали. На купюре изображены разные знаменитости, среди них известный баскетболист Луол Денг.