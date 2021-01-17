Как слепить снеговика: мастер-класс от игрока сборной Украины

Роман Безус здорово провел время с семьей

Начиная с 2012 года в предпоследнее воскресенье января отмечается Всемирный день снега. К этой дате снега насыпало вдоволь по всей Европе.

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Полузащитник сборной Украины Роман Безус сейчас живет в Бельгии, где играет за местный "Гент". И к празднику семейство Безус слепило шикарного снеговика. Помогали Роману супруга Аня и три сына – Кирилл, Матвей и Лука.

А всю работу засняли на видео.

А это рождественское семейное фото:

В Украине 30-летний футболист выступал за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр". В 2016-м перешел в бельгийский "Сент-Трюйден". С 2019-го в "Генте". За сборную Украины провел 20 матчей и забил пять мячей.

Смотрите, как Безус забивает за сборную Украины: