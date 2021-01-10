Как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник рассказал о вакцинации наших атлетов от коронавируса. Если Украина не сможет вовремя привить спортсменов для участия в ОИ-2020 в Токио, то это готов сделать Международный олимпийский комитет. Ранее мы также сообщали, как локдаун повлияет на подготовку украинцев к Олимпиаде.

"Есть информация, что может быть такое: если в Украине к тому моменту не начнется массовая вакцинация, то за счет МОК будет выделено некоторое количество вакцин. Это небольшое число – 300-500 штук. В таком случае будет сделана целенаправленная вакцинация для всех участников Олимпийских игр", – цитирует Тыртышника XSport.

Вакцинация / Фото: Reuters

Отметим, что летом Министерство молодежи и спорта получило средства на подготовку спортсменов к Олимпийским, Дефлимпийским и Паралимпийским играм.

Напомним, что из-за пандемии Игры в Японии перенесли на 2021 год. Теперь Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже – 24 августа. Ранее новости о вакцине вдохновили оргкомитет Олимпиады-2020 устроить тесты объектов в марте.

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