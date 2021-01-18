Как воющая собака: Свитолина передала свои чувства на изоляции в Австралии

Продолжается заточение в гостинице многих ведущих теннисистов мира, которые прилетели на Открытый чемпионат Австралии. Оказались на изоляции и украинские примы, хотя Элина Свитолина и Марта Костюк прилетели на Australian Open под музыку TikTok в хорошем настроении.
После нескольких дней в отеле Элина начала хандрить. Сегодня пятая ракетка планеты уже потеряла счет дням. Что же будет дальше?
А позже Свитолина вообще сравнила себя на самоизоляции с воющей собакой.
Страдает в ограниченном пространстве не только украинка. Греческий теннисист Стефанос Циципас нашел себе развлечение в виде ловли кубика, отскакивающего от пола.
А швейцарка Белинда Бенчич даже не боится бить мячом в окна своего гостиничного номера, к тому же рядом с телевизором.
Проявлять выдержку и чудеса фантазии спортсменам придется еще довольно долго, ведь из номеров их не будут выпускать две недели.
Сегодня Костюк взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты.
Смотрите, как Элина зажигательно танцевала под музыку из TikTok:
Новости на эту же тему: