"Как же это подло, Саня!" Российский хоккеист Овечкин засадил американцу клюшкой между ног

Звездный российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оскандалился в выездном матче против "Бостон Брюинз", который завершился победой его команды по буллитам – 2:1.

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В третьем периоде матча между Овечкиным и американским форвардом "Бостона" Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин не придумал ничего лучшего, как ударить оппонента клюшкой между ног.

Оба получили по двухминутному удалению. Однако, не исключено, постфактум Овечкину выпишут дисквалификацию.

Отметим, что в России уже раскритиковали Овечкина за такое поведение.

"Как бы ни провоцировал Фредерик (если он вообще провоцировал), Овечкин поступил не по-мужски. Хочешь ответить – скидывай перчатки"

"Некрасиво, Саня, не по-мужски. Если по справедливости, то это – дисквалификация на три матча. При всем уважении, Саня, это подло", – пишут болельщики в Сети

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