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"Как же это подло, Саня!" Российский хоккеист Овечкин засадил американцу клюшкой между ног

4 марта, 10:12

Олег Люлька

Говорите, в хоккей играют настоящие мужчины?

Звездный российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оскандалился в выездном матче против "Бостон Брюинз", который завершился победой его команды по буллитам – 2:1.

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В третьем периоде матча между Овечкиным и американским форвардом "Бостона" Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин не придумал ничего лучшего, как ударить оппонента клюшкой между ног.

Оба получили по двухминутному удалению. Однако, не исключено, постфактум Овечкину выпишут дисквалификацию.

Отметим, что в России уже раскритиковали Овечкина за такое поведение.

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Источник: Сегодня|Спорт

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