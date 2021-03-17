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"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ног

17 марта, 07:47

Олег Люлька

Олимпийскому чемпиону хорошенько досталось от его любимых брусьев

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев поделился в Instagram видео "производственной" травмы, от одного просмотра которого становится больно. Исполняя упражнение на своих коронных брусьях, Олег немного не рассчитал движения и на высокой скорости налетел "мужским достоинством" на снаряд.

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Получив такой коварный удар между ног, Верняев с гримасой боли вынужден был остановить выступление.

"Немножко боли вам в ленту. Видео 2017 года, все осталось цело и невредимо", – с юмором подписал эти кадры Верняев, что интересно, именно на брусьях ставший олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2014

Это видео Олега Верняева собрало множество комментариев от представителей спортивного мира Украины.

Посочувствовали Олегу Верняеву и девушки.

Олег Верняев

Напомним, участие Олега в Олимпиаде в Токио летом 2021-го остается под вопросом. Как мы писали ранее, Верняев временно отстранен от соревнований Международной федерацией гимнастики.

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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травма спортивная гимнастика спортсмен Олег Верняев

Источник: Сегодня|Спорт

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