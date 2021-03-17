"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ног

Олимпийскому чемпиону хорошенько досталось от его любимых брусьев

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев поделился в Instagram видео "производственной" травмы, от одного просмотра которого становится больно. Исполняя упражнение на своих коронных брусьях, Олег немного не рассчитал движения и на высокой скорости налетел "мужским достоинством" на снаряд.

Читайте также: Жуткая травма в MMA: бойцу попали в глаз пальцем. Зрители кричали от ужаса

Получив такой коварный удар между ног, Верняев с гримасой боли вынужден был остановить выступление.

"Немножко боли вам в ленту. Видео 2017 года, все осталось цело и невредимо", – с юмором подписал эти кадры Верняев, что интересно, именно на брусьях ставший олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2014

Это видео Олега Верняева собрало множество комментариев от представителей спортивного мира Украины.

"Ах" – написал пловец Михаил Романчук, добавив смайлик, роняющий огромную слезу;

"Девушки вздрогнули", – это уже реакция Михаила Гераскевича, отца и тренера отважного скелетониста Владислава Гераскевича.

Посочувствовали Олегу Верняеву и девушки.

"No pain no gain. Но лучше обойтись без боли", – пишет легкоатлетка Анна Рыжикова;

"Жизнь – боль" – комментарий тхэквондистки Татьяны Тетеревятниковой;

"Главное, что все осталось", – подытожила гимнастка Диана Варинская.

Олег Верняев

Напомним, участие Олега в Олимпиаде в Токио летом 2021-го остается под вопросом. Как мы писали ранее, Верняев временно отстранен от соревнований Международной федерацией гимнастики.