Какие ноги в колготках! Вот почему эта красавица далеко прыгает

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не устает поражать поклонников красоты своими формами. На очередных фотографиях 25-летняя сексуальная легкоатлетка предстала в белой блузке и черных колготках.

Недавно украинская секси-спортсменка приоткрыла халат и показала свою гордость.

Ценители женского изящества смогли увидеть шикарные ноги девушки, а поясок подчеркивает ее прекрасную фигуру. Дополняют эффектную картину белые тюльпаны.

"Богиня", "Super sexy" – емко характеризуют Марину поклонники. Сама же спортсменка показала цветы уже в вазе. Вероятно, подарок супруга – пловца Михаила Романчука.

Ранее соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает.

Напомним, Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира. В конце этой недели одна из лучших украинских спортсменок выступит на чемпионате Европы в Польше, а летом – на Олимпийских играх в Токио.

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