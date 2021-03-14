"Какого черта они убирают грудь?!" Сексуальная гольфистка раскритиковала сдувшийся бюст Лолы Банни

Сексапильная американская гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала изменение образа Лолы Банни в фильме "Космический джем 2". Создатели фильма намеренно уменьшили грудь мультипликационного персонажа.

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"Режиссер хотел, чтобы она была менее сексуальной и выглядела сильнее. Поэтому он решил лишить персонажа всякой женственности. Она одета в обычные шорты и мешковатые футболки. Они считают, что нельзя быть сексуальным и сильным одновременно. А чтобы выглядеть сильным, нужно быть более мужественным. При этом нельзя хвастаться своими формами и телом. Я ненавижу это"

"Женщины могут быть сильными, сексуальными и могущественными. Это мультипликационный персонаж, какого черта? Они убирают грудь Лолы Банни, а что должны чувствовать мы, женщины с большой грудью? Посмотрите на оригинальный фильм. Она была хорошенькой. Когда она переосмыслила себя и сказала Багзу Банни не называть ее ребенком, это было ярчайшим событием для меня, трехлетней девочки", – цитирует Пейдж Спиранак The Sun

Напомним, что американская гольфистка Пейдж Спиранак считается одной из самых красивых представительниц своего вида спорта. Красотка даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

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