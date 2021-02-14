"Какой сладун!" Супруга футболиста Лучкевича показала личико сына после адски мучительных родов

Смотрите, как ангельски мило выглядит плод любви известного полузащитника и его очаровательной жены

В отличие от большинства жен и подруг футболистов, супруга финалиста Лиги Европы-2015 Валерия Лучкевича Анна на День Валентина поделилась со своими фолловерами не снимком со своим возлюбленным, а фотографией плода их любви.

Жена полузащитника "Александрии" впервые показала личико малыша, которого родила в конце ноября в Днепре. Напомним, мальчика назвали Леоном.

"Самая главная Валентинка в нашей жизни. Знакомьтесь, Лучкевич Леон Валерьевич. Ну что, на кого мы похожи? На папу или маму?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram Анна Лучкевич

"Какой сладун! А похож, конечно же, на прекрасную маму", – к такому мнению склоняется большинство фолловеров Анны

Ранее Анна Лучкевич рассказала о подробностях родов. "У меня было плановое кесарево сечение, – поведала девушка. – Хотела рожать сама, боролась до последнего, но ни один врач не разрешил рожать мне естественным путем, так как был огромный риск для меня и малыша".

"Но не поддерживаю девочек, которые говорят, что кесарево – это легко, мол: "чик-чик – и ляля на руках...". Вы просто не представляете, какую адскую боль я пережила. Самая жесть приходит после того, как отходит анестезия. Боль такая, что хочется лезть на стены", – признавалась также Анна

Напомним, что Валерий и Анна Лучкевич поженились в июне 2017 года в Днепре. Избранница 25-летнего футболиста старше его на два года.