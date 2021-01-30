Какой там декрет! Звезда украинского спорта с ребенком на руках возвращается к жестким тренировкам

Кристина Стуй едва родила, а уже готовится возобновить карьеру. Наталья Добрынская советует не спешить

Знаменитая украинская легкоатлетка Кристина Стуй, на днях впервые ставшая мамой, поделилась трогательным фото уже после выписки из роддома. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в эстафете 4×100 у себя дома держит на руках новорожденного ангелочка и, конечно же, не может отвести от него взгляд. Тем не менее такого понятия, как декрет, у Кристины, похоже, не будет.

"Маленький мистер Давид. Еще несколько недель покоя, и возвращаюсь к жестким тренировкам", – написала под фото в Instagram 32-летняя Кристина Стуй

При этом в комментариях под этим постом совет новоиспеченной маме Кристине Стуй дала олимпийская чемпионка в многоборье Наталья Добрынская.

"Лучше не несколько недель, а несколько месяцев покоя", – порекомендовала подруге Добрынская

Кто-кто, а Наталья Добрынская, у которой уже трое детей, знает, о чем говорит.

Отметим, что супругом Кристины Стуй является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий.

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Интересно, что еще в мае прошлого года Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего хотела бы завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Однако перенос соревнований в Токио на лето-2021 поменял планы спортсменки. Она родила еще до Игр.