Версія українською
$ 28,19
34,1

Какой там декрет! Звезда украинского спорта с ребенком на руках возвращается к жестким тренировкам

30 января, 19:21

Олег Люлька

Кристина Стуй едва родила, а уже готовится возобновить карьеру. Наталья Добрынская советует не спешить

Знаменитая украинская легкоатлетка Кристина Стуй, на днях впервые ставшая мамой, поделилась трогательным фото уже после выписки из роддома. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в эстафете 4×100 у себя дома держит на руках новорожденного ангелочка и, конечно же, не может отвести от него взгляд. Тем не менее такого понятия, как декрет, у Кристины, похоже, не будет.

"Маленький мистер Давид. Еще несколько недель покоя, и возвращаюсь к жестким тренировкам", – написала под фото в Instagram 32-летняя Кристина Стуй

При этом в комментариях под этим постом совет новоиспеченной маме Кристине Стуй дала олимпийская чемпионка в многоборье Наталья Добрынская.

"Лучше не несколько недель, а несколько месяцев покоя", – порекомендовала подруге Добрынская

Кто-кто, а Наталья Добрынская, у которой уже трое детей, знает, о чем говорит.

Отметим, что супругом Кристины Стуй является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий.

Читайте также: Третий ребенок – в 23! Игрок "Интера" стал отцом после победы над Роналду

Интересно, что еще в мае прошлого года Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего хотела бы завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Однако перенос соревнований в Токио на лето-2021 поменял планы спортсменки. Она родила еще до Игр.

Новости на эту же тему:

Звезда украинского спорта впервые стала мамой: фото из роддома Третий ребенок – в 23! Игрок "Интера" стал отцом после победы над Роналду Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли во второй раз стала мамой (фото) Шикарная жена футболиста сборной Украины подарила ему дочь
легкая атлетика родила Наталья Добрынская Кристина Стуй

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Таємну дружину Винника показали в Мережі, як вона виглядає
Дочь Ющенко сообщила о большом горе, пришедшем в их семью
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко