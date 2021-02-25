Калитвинцев возглавил "Олимпик": озвучен срок контракта

Соглашение бывшего тренера сборной Украины с дончанами рассчитано на полтора года

Донецкий "Олимпик" официально подтвердил отставку Игоря Климовского с поста главного тренера. Напомним, причиной стал неудовлетворительной старт команды во втором круге УПЛ. "Олимпийцы" проиграли "Динамо" (1:3) и "Днепру-1" (0:2).

"Игорь Климовский покинул пост главного тренера. Такое решение уже экс-наставник "Олимпика" принял вследствие разговора с президентом клуба после поединка с "Днепром-1", – говорится на сайте "олимпийцев"

При этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил, что новым тренером команды будет экс-наставник сборной Украины, бывший капитан киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев. Последним местом работы 52-летнего уроженца РФ было московское "Динамо", которое он покинул осенью 2017 года.

Климовский и Калитвинцев

"Игоря Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с "Олимпиком" контракт на полтора года", – цитирует Владислава Гельзина Footboom

Отметим, что после 15 туров "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Добавим также, что этой зимой в тренерском штабе "Олимпика" появился Яя Туре – бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Обзор последней игры Климовского у руля "Олимпика"