Канада уничтожила Россию на чемпионате мира по хоккею (видео)

"Кленовые листья" забросили россиянам пять безответных шайб и в финале молодежного ЧМ сыграют с американцами

Сборная Канады разгромила Россию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Эдмонтоне. Это самое крупное поражение россиян от канадцев, начиная с 2006 года, когда они также пропустили от "кленовых листьев" пять "сухих" шайб.

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Обзор матча Канада – Россия 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куин) – 00:59

2:0 – МикМайкл (Пелетье, Казенс) – 10:33

3:0 – Перфетти (Байрем, Казенс – бол.) – 15:05

4:0 – Шнайдер (Сузуки, Мерсер) – 24:09

5:0 – Казенс (Пелетье) – 58:31 (пустые ворота)

Во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла Финляндию – 4:3. Победу американцам за 76 секунд до финальной сирены принес выходец из Узбекистана Артур Калиев.

Таким образом в матче за "золото" турнира в Эдмонтоне рано утром 6 января по киевскому времени, в 04:30, сыграют Канада и США. За "бронзу" четырьмя часами ранее поспорят Финляндия и Россия.

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