Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка Либертадорес

Капитан бразильского "Палмейраса" Фелипе Мело оригинально провел ночь после победы своего клуба над "Сантосом" 1:0 в финале Кубка Либертадорес – южноамериканской Лиги чемпионов. 37-летний полузащитник по прозвищу "Питбуль" прогнал с кровати свою жену Роберту и положил на ее подушку добытый трофей весьма внушительных размеров, уснув в обнимку с ним.

Этим забавным видео бывший футболист "Ювентуса" и "Интера" поделился у себя в Instagram.

Впрочем, стоит отметить, что на самом деле к своей супруге у Фелипе Мело – особенное отношение.

"В "Гремио" я "спускал" всю зарплату и вел непонятную жизнь, но все изменилось, когда встретил будущую жену. Тогда появился новый Фелипе Мело. У нас родились трое детей, и они для меня важнее всего после Бога", – рассказывал в свое время бразильский футболист

Напомним, финал Кубка Либертадорес был омрачен гибелью фаната.

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