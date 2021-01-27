Капитана "Динамо" 10 дней не было дома. Жена показала видео встречи

Супруга капитана "Динамо" Сергея Сидорчука Анна, недавно поразившая стойкой на голове на Мальдивах, теперь показала, какая она умница дома. Красотка душевно встретила мужа после сборов в Эмиратах – и стол яркий накрыла со свечами, и маникюр шикарный сделала, и всех троих детей в пижамах к приезду папы в одну кучу собрала!

Двум дочкам, сыну и супруге Сергей Сидорчук привез подарки, которые вручил после того, как был зацелован соскучившейся Анной.

Видео встречи после 10-дневной разлуки девушка опубликовала у себя в Instagram.

"Наш вчерашний вечер. Теплый, красивый, вся семья вместе... Готовили салат с крабом и брускетты. Муж всегда заказывает заранее, в этом мне повезло))) Танцевали и, конечно, получали подарки. В детстве, когда папа возвращался с командировок или работы, он приносил сюрпризы, говорил, что встретил зайчика по дороге, который нам с сестрой передал гостинец. Теперь так принято и у нас в семье", – написала у себя в Instagram Анна Сидорчук

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Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье.

Смотрите, как забивает Сергей Сидорчук