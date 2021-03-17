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"Катюша" и гимн СССР под запретом: стало известно, с чем Россия поедет на ЧМ по хоккею

17 марта, 16:32

Любомир Луканюк

Определен гимн и название команды на мировое первенство в Латвии

Сегодня прошло заседание Международной федерации хоккея (IIHF), где на повестке дня было выступление сборной России на чемпионате мира.

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По итогам совещания было принято решение, что сборная России будет выступать на чемпионате мира-2021 в Латвии с гимном Международной федерации хоккея и под флагом Олимпийского комитета России.

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Напомним, что в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России. Также запрещено использование национального гимна.

Россияне хотели, чтобы на ЧМ-2021 по хоккею вместо гимна играла "Катюша", но IIHF отклонила это предложение. Не прошел и вариант с гимном бывшего СССР.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты сыграют в группе с Чехией, Великобританией, Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Беларусью.

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Источник: sport24.ru

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