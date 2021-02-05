"Катюша" таки заменит гимн России – дебют состоится в Латвии

Советская военная песня "Катюша" станет гимном России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, который недавно решили проводить только в Риге. Также российская сборная будет выступать в форме без национальной символики.

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"Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", – сообщил источник изданию ТАСС.

Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделать "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.