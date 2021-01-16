В России собираются на Олимпиаду, как на войну: "Катюша" вместо гимна и флаг военного флота

В России продолжают обсуждать, как будет выглядеть их сборная на Олимпийских играх в Токио в условиях санкций со стороны МОК. Напомним, Россия отстранена от международных соревнований до 2022 года за махинации с допингом. Им запрещено использовать во время международных соревнований гимн, флаг и национальную символику.

Ранее мы уже писали, что в России придумали заменить гимн советской военной песней "Катюша". При этом, с такой идеей выступили сами спортсмены. Позже решение по "Катюше" должен принять исполком Олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделает "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.

/ Фото: AFP Реклама

Однако российские журналисты пошли дальше и принялись рассуждать, а под каким флагом будут выступать спортсмены? Сейчас некоторые атлеты выступают со стягами профильных федераций, но ведь на Олимпиаде они должны идти под единым знаменем. И вот тут журналистам пришла "отличная" идея: а не отправить ли нам спортсменов в Токио под Андреевским флагом?

Вы только представьте: фактически военный марш и флаг военного-морского флота России в качестве национальных символов. Именно так свою сборную видят в России на Олимпийских играх. Соревновании, которое испокон веков называли праздником мира, а воюющие страны на время Игр объявляли перемирие… Кто-нибудь, скажите им, что это не танковый биатлон…