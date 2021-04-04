Казах Кулахмет брутально погасил соперника на второй минуте титульного боя (видео)

В субботу в Эмиратах прошел вечер бокса, в главном бою которого Херринг неожиданно нокаутировал Фрэмптона, добыв бывший пояс Ломаченко. В Дубае прошло еще несколько поединков, и один из них завершился сенсационным нокаутом уже в первом раунде.

27-летний казах Турсынбай Кулахмет за 70 секунд отправил отдыхать 34-летнего Эбера Рондона из Венесуэлы. Причем ранее южноамериканец выиграл все 20 боев в профи (13 – нокаутом). Представитель Казахстана всего третий раз вышел на ринг в профессионалах, но уже добыл пояс WBC International в первом среднем весе (до 69,9 кг – super welter). Смотрите впечатляющие действия Кулахмета.

Турсынбай поразил своими нацеленными и жесткими ударами, после которых Рондон сначала ушел в нокдаун, а затем и нокаут – после правого бокового. Вашему вниманию – обзор боя.

Из своих трех побед Кулахмет две добыл досрочно. Причем в ноябре он уверенно победил в Лондоне британца Макалея Макгоуэна.

Ранее российский боксер Папин в первом раунде забил мешка из Чехии.

Смотрите, как тренировался Василий Ломаченко:

Как тренируется Василий Ломаченко