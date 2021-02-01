"Казаки, не подведите!": Малиновский и Коваленко встретились в Бергамо

В свое время Малиновский также прошел школу "Шахтера"

Сегодня полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко официально стал игроком "Аталанты". Перед вылетом в Италию Коваленко эмоционально попрощался с командой. А вскоре в Бергамо футболист встретился с партнером по сборной Украины Русланом Малиновским, который также живет и играет в Италии.

Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года и, судя по всему, вводит Виктора в курс дела. А в свое время Руслан также прошел через юношеские команды "Шахтера". "Добро пожаловать в Бергамо", – подписал Малиновский фото с Коваленко в Ломбардии в Instagram. "Казаки, не подведите", – отреагировал один из фоловеров.

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Также стало известно, что в итальянском клубе 24-летний Виктор Коваленко будет играть под 20-м номером.

Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основной состав которого играл с 2014 года. В составе "горняков" Виктор четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз – обладателем национального Кубка и еще трижды завоевывал Суперкубок страны.

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Контракт футболиста с "Шахтером" был рассчитан до лета 2021 года. По информации Football-Italia, итальянцы заплатили "горнякам" 700 тысяч евро, чтобы Коваленко присоединился к команде уже сейчас. Зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте".

Отметим, что в текущем чемпионате Италии "Аталанта" занимает шестое место, а в 1/8 финала Лиги чемпионов команды из Бергамо ждут встречи с "Реалом".

Ранее мы писали, как партнеры Коваленко по "Шахтеру" отреагировали на его переезд в Италию.