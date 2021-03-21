Киев – чемпион? С кем осталось сыграть "Динамо" и "Шахтеру"

Динамовцы опережают "горняков" на семь очков и близки к первому "золоту" за пять лет. Хотя еще все может быть, даже "золотой матч"

Чемпионство Украины-2021 все ближе к Мирче Луческу. В 19-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Рух" 3:0 и уже на 7 очков оторвалось от "Шахтера", сенсационно проигравшего в Харькове "Львову" 2:3.

До конца чемпионата остается сыграть 7 туров. В частности, "Шахтер" и "Динамо" ждет очная встреча друг с другом в апреле.

Расписание последних 7 туров

для "Динамо" и "Шахтера"

20-й тур – 4 апреля

"Александрия" – "ДИНАМО"

"Ворскла" – "ШАХТЕР"

21-й тур – 10 апреля

"ДИНАМО" – "Днепр-1"

"Мариуполь" – "ШАХТЕР"

22-й тур – 17 апреля

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

23-й тур – 24 апреля

"ДИНАМО" – "Ингулец"

"Александрия" – "ШАХТЕР"

24-й тур – 1 мая

"Ворскла" – "ДИНАМО"

"ШАХТЕР" – "Днепр-1"

25-й тур – 8 мая

"ДИНАМО" – "Мариуполь"

"Минай" – "ШАХТЕР"

26-й тур – 15 мая

"Колос" – "ДИНАМО"

"ШАХТЕР" – "Ингулец"

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ВОЗМОЖЕН ЛИ "ЗОЛОТОЙ МАТЧ"

Да, возможен. Но крайне маловероятен. Просто равенства очков для этого мало. Вот что по этому поводу говорит регламент Премьер-лиги.

Статья 22, пункт 3

В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются по следующим показателям:

большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;

большее количество забитых мячей в личных встречах;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

большее количество забитых мячей во всех матчах

Статья 22, пункт 4

При равенстве показателей, указанных в пункте 3 (только у двух команд) для определения победителя чемпионата УПЛ проводится "золотой матч".

Отметим, что в первом круге УПЛ, в ноябре, "Динамо" в домашнем для себя матче проиграло "Шахтеру" 0:3.

Следовательно, "золотой матч" возможен лишь в том случае, если сложится просто невероятный пасьянс – у грандов на момент завершения первенства в середине мая будет одинаковое количество очков, равные разница мячей и количество забитых голов во всех матчах УПЛ и при этом "Динамо" в апреле выиграет у "Шахтера" в личной встрече с разницей именно в три мяча.

Сейчас у "Динамо" разница мячей 41:13 (плюс 28), у "Шахтера" – 42:15 (плюс 27).

"Семь очков – это очень большой отрыв, – заявил в комментарии Футболу 1 бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев. – Вряд ли Луческу, при его опыте, упустит чемпионство"

Читайте также: Тайсона сослали в дубль "Шахтера". Срна рассказал за что

Напомним, предыдущие четыре чемпионата Украины завершились победой "Шахтера". "Динамо" в последний раз брало "золото" в 2016 году.