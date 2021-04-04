Киевский клуб в конфетти и шампанском! Кубок Украины нашел своего владельца

В первом же своем сезоне после возвращения в элиту украинского баскетбола столичный Будивельник взял трофей. Сегодня в финале Кубка Украины "строители" разгромили Черкасских Мавп со счетом 93:70. Ранее в этом сезоне коронавирус скосил весь состав киевского клуба.

Будивельник – победитель Кубка Украины / Фото: ФБУ

Хозяева наработали небольшое преимущество в первой четверти, после чего развили свое превосходство до 14 баллов к большому перерыву. Мавпы оставались в борьбе в первой четверти за счет неплохой реализации трехочковых. Но во второй десятиминутке преимущество команде Игорса Миглиниекса, который вернулся к работе перед финалом, существенно укрепилось.

Стивен Буртт в финале Кубка Украины против Черкасских Мавп / Фото: ФБУ

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Будивельник за счет Девенпорта получил солидное преимущество на подборах, а Буртт отдал 7 ассистов только в первой половине. Во второй половине киевляне даже не дали сопернику шанса вернуться в борьбу. Они реализовали 10 из 19 дальних бросков и продолжали доминировать на щитах. Бывший игрок сборной Украины Стивен Буртт набрал в финале 33 очка и стал его MVP.

Победив Мавп, Будивельник завоевал пятый трофей в истории клуба. Возможно, свою роль сыграла и домашняя площадка. Финальный матч был перенесен из Запорожья в Киев из-за карантинных ограничений, и встреча прошла без зрителей.

Ранее мы писали, что украинец наконец-то будет в Зале славы мирового баскетбола и видит там Медведенко.