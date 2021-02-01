Киевское "Динамо" вырвало победу у тбилисского на сборе в Турции

Единственный мяч в компенсированное время с пенальти забил Виталий Буяльский

Сегодня лидер чемпионата Украины провел второй контрольный матч на тренировочной сборе на турецких берегах. Киевляне смогли-таки одолеть тбилисское "Динамо" со счетом 1:0. На нашем сайте шел онлайн "Динамо" К – "Динамо" Тб.

Мирча Луческу избрал такой стартовый состав: Бойко – Караваев, Сирота, Забарный, Сидклей – Леднев, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд – Супряга, Русин. На второй тайм украинский клуб выставил таких футболистов: Нещерет – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Де Пена, Беседин, Родригес.

Судьба противостояния решилась уже в добавленное арбитром время, когда Виталия Буяльского грубо "взяли на корпус" в штрафной площади грузинской команды. Судья назначил 11-метровый, а сам пострадавший и реализовал приговор.

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Напомним, украинский коллектив на втором зимнем сборе уступил болгарскому "Лудогорцу" (1:2) и проведет еще три матча:

04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)

07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

Стало известно, что "Динамо" не будет усиливать состав в зимнее трансферное окно.

Смотрите, как киевляне обыграли "Мариуполь" в чемпионате Украины в декабре: