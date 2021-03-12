Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине

Китай предложил выпустить дополнительную партию вакцин от коронавируса для участников Олимпиад 2021 и 2022 годов. Об этом сообщил президент международного олимпийского комитета Томас Бах. Недавно Баха переизбрали главой МОК.

"МОК получил предложение от оргкомитета Игр-2022, которое заключается в том, чтобы сделать дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы для обеих Олимпиад – в Токио и Пекине", – рассказал Бах.

По его словам, процедура будет осуществлена через международные федерации или напрямую со странами, которые признали китайские вакцины.

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин, причем не только для олимпийских, но и паралимпийских команд. Вдобавок к этому МОК заплатит еще за каждые две дозы, чтобы обеспечить ими представителей принимающих стран, которые в этом нуждаются", – подчеркнул президент МОК.

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Напомним, сроки летней Олимпиады в Токио сместили на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Если спортсмены пройдут вакцинацию, то МОК может отменить свои жесткие ограничения для атлетов в Токио. Сейчас они такие:

Спортсмены должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения.

В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра.

Атлетам запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

За две недели до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.