Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет

Смотрите, как Харауки Оцуки чуть не вышиб с ринга своего молодого визави

Японский кикбоксер Харауки Оцуки всколыхнул мир спортивных единоборств, эффектно нокаутировав на турнире Krush 121 в Токио своего соотечественника Хитоши Акето.

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В третьем раунде Акето выставил вперед колено и попер на соперника, словно танк, но Оцуки дал своему визави "провалиться", а затем, дождавшись, когда тот опустит перчатки, заехал по его лицу правым хуком!

Если бы не канаты ринга, Акето улетел бы далеко в зрительский зал.

Харауки Оцуки. Фото Webthethao

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Фишка этого нокаута в том, что не далее как 30 декабря Харауки Оцуки отметил свое, вдумайтесь только, 47-летие! И несмотря на такой почтенный возраст, он буквально уничтожил своего более молодого, 34-летнего, оппонента.

Радовался же нокауту Оцуки, как маленький ребенок. Бегал по рингу и изображал руками нечто наподобие велосипеда.

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Отметим, что это была 43-я победа обладателя пояса Thai Intercontinental Super Харауки Оцуки при 13 поражениях. При этом 30 боев он выиграл досрочно.

Кстати, успех 47-летнего японца мог бы стать примером для того же Владимира Кличко, который время от времени намекает на возобновление карьеры, но пока никак не решается на этот шаг. А ему то – "всего" 44!

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