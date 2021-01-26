Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил

Украинский боксер уже просто не знает, чем занять себя этой зимой

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко рискнул сходить на зимнюю рыбалку в сильнейшие морозы. И бывший чемпион мира даже кое-что поймал в такую суровую погоду. Ранее братья Кличко показали свою схватку.

"Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу в -20 'С или -4 градуса по Фаренгейту. Есть еще отличные идеи, чем заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты...?" – написал боксер в Facebook.

В ответ на пост Владимира его фоловеры предложили ему купить телескоп и смотреть на небо, покупать рыбу в супермаркете, а также пригласили в Миннесоту, где морозы доходят до -24, а ощущается как -25. "Даже на пенсии парень все еще терпеливо готовится к предстоящему поединку", – написал восхищенный фанат Кличко.

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Ранее мы также сообщали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса, где он составил компанию своему старшему брату Виталию.

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram